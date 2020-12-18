شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 330 شاباً منهم 13 من «ذوى القدرات» وغلق 14 منشأة مخالفة للقانون بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط تعيين 330 شاباً منهم 13 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 999 شاباً، فضلا عن توفير 78 فرصة عمل، كما تم استخراج 493 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية انتهت من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 714 ألف جنيه .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي بالتفتيش على 134 منشأة، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 14 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقى 36 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 7 شكاوى منهم، وشكوتين منهم مستوفاة، و30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة والإعادة على 95 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً، وتم تلقى 25 شكوي عمالية، تم تسوية شكوتين ودياً، وتحويل 12 منها للقضاء، وحفظ شكوتين، وتبقت 11 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل بشركة الحمد للمقاولات والإستثمار العقاري .