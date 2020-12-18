شكرا لقرائتكم خبر عن لجان دورية لضبط محاولات البناء العشوائي وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات اليومية واللجان الدورية لمتابعة الأراضي الزراعية والسكنية، وضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق ،بالتنسيق مع نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإزالات ، ورئيس قسم التنظيم ورئيس قسم الإشغالات وممثلين عن إدارة الحمله الميكانيكية والوحدة المحلية بالزنلكون ، حملة مكبرة تم من خلالها رصد قيام احد المواطنين بالبناء المخالف بقرية شرويدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة مكبرة بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات بالمجلس، تم من خلالها فك خشب لصب خرسانة مسلحة بناحية تيمور التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية ، علي مساحة 18سهم بما يعادل 131 متر مربع ، وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية بالظواهرية، والقسم الهندسي بالوحدة وتطبيق القانون علي المخالفين.