شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «قنا الجديدة»: تنظيم ماراثون لطلاب المدارس لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه تم تنظيم ماراثون رياضي بين طلاب المدارس المختلفة بالمدينة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل دوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه تم تنظيم مسابقات لرياضة الجري، بين عدة مدارس، بجانب تنظيم دورات رياضية للعديد من اللُّعبات، بهدف تنمية المواهب لدى طلاب المدارس.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، إلى أن تنظيم الماراثون الرياضى يأتى في إطار الحرص على الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتشجيع الدولة للاهتمام بالنشء، وكذا ما توليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من اهتمام بمراكز الشباب والأندية الاجتماعية والرياضية بالمدن الجديدة.