«الصحة العالمية» تعلن إجراءات تنظيم احتفالات أعياد الميلاد تجنبا لـ «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدمت منظمة الصحة العالمية المكتب الاقليمي لشرق المتوسط، عدد من النصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد في حال الرغبة في تنظيم حفلات خلال احتفالات أعياد الميلاد.
وقالت المنظمة في بيان لها:«إذا كنت ستقيم حفلة موسم الأعياد خلال جائحة كوفيد-19، ينبغي تنظيمها في الهواء الطلق أو في مكان مغلق مع فتح النوافذ والحفاظ على التباعد البدني».
وأضافت:«تذكر أن الأشخاص المصابين بدون أعراض يمكنهم حمل الفيروس وإصابة الآخرين، كما تأكد من وجود مساحة كافية للسماح بالتباعد البدني، بالإضافة إلى توفر الماء والصابون والمطهرات».
وطالبت المنظمة الراغبين في تنظيم الحفالات بضرورة الاحتفاظ بقائمة بالضيوف وبيانات الاتصال الخاصة بهم لتتبع المخالطين إذا لزم الأمر.
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