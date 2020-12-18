شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: «كورونا» أدت لسقوط 88 مليون شخص في «الفقر المدقع» وقد يرتفع لـ 115 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تقرير للبنك الدولي، إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) مازالت تُؤثِّر على كل مناحي حياتنا.

وأوضح التقرير أنه على مدار الـ 12 عامًا الماضية، ألحقت جائحة كورونا أشد الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتُنذِر الآن بسقوط ملايين من الناس في براثن الفقر، فبعد عقود من التقدم المطرد في الحد من أعداد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، سيكون هذا العام إيذاناً بأول انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل.

وقال التقرير أن الجائحة أدت إلى سقوط 88 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع هذا العام، وأن ذلك الرقم هو مجرد قراءة أولية، وفي سيناريو أسوأ الأحوال، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى 115 مليوناً.

وتتوقَّع مجموعة البنك الدولي، أن تكون أكبر شريحة من «الفقراء الجدد» في جنوب آسيا، تليها مباشرة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ووفقاً لأحدث نسخة من تقرير الفقر والرخاء المشترك، فإن «كثيراً من الفقراء الجدد يشتغلون على الأرجح في قطاعات الخدمات غير الرسمية، والإنشاءات، والصناعات التحويلية- وهي القطاعات التي تأثَّر فيها النشاط الاقتصادي بشدة من جراء الإغلاقات العامة والقيود الأخرى على الحركة والانتقال».