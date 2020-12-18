محافظ المنيا يوجه إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع ورفع السيارات المتهالكة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع ورفع السيارات المتهالكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، استكمال ودراسة عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واعضاء اللجنة العليا للتطوير.
أكد المحافظ، أن الهدف من اللجنة متابعة كافة الملفات والمقترحات الخاصة بتجميل المحافظة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع تطوير بعض المناطق بالمدينة منها (ميدان صفي الدين ابوشناف – مقترح لتنفيذ عدد من الاعمال الفنية- تطوير الحديقة الدولية بشرق النيل – مرسي اخناتون)، والعمل على تنفيذ تصميمات متطورة ومبتكرة، مما يعكس حضارة مدينة المنيا.
وجه المحافظ، بمراعاة التنسيق الحضاري لمسافات الإعلانات المتواجد في أنحاء المدينة، مع مراعاة أن تكون المسافة المحددة، لإقامة الإعلانات مطابقة للمواصفات القياسية المتفق عليها، كما وجه بتشكيل لجنه لحصر كافة الإعلانات واللوحات الإرشادية لتحديد مدى الاستفادة منها، والعمل على إزالة الإعلانات المخالفة.
وأكد المحافظ، على تهذيب الأشجار التي تعيق إشارات المرور والعلامات الارشادية واللوحات المرورية، موجها إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع وحصر كافة السيارات المتهالكة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والعمل على رفعها من جميع الشوارع، كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على الأكمنة والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المنيا يوجه إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع ورفع السيارات المتهالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.