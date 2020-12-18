شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تصدير "بيض تفريخ الكتاكيت" إلى الخارج بعد توقف لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتضمن الموافقة على تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتاكيت، إلى دولة الأردن الشقيقة مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة.

وقال سليمان، فى التقرير الذى نشرته الوزارة فى بيان لها اليوم، إن القرار يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى الأمن والمناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى، لافتا إلى أن إنتاجنا من بيض المائدة يزيد عن 13 مليار بيضة سنوياً ولدينا الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة، ونظراً للإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة.

‏وأوضح سليمان، أنه يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا للسوق المحلى من بيض المائدة والإنتاج الداجنى إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 14 منشأة انتاج داجنى معزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE, وتقدم العديد من المنشآت الداجنة للتسجيل كمنشآت معزولة يسهل التصدير منها دعما للاقتصاد الوطنى.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك أراضى صحراوية تم تخصيصها لمشروعات ضخمة متكاملة بعيداً عن زحام الوادى والدلتا مع تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة انشطة ومشروعات الثروة الداجنة لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى وعقد البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق لما له من زيادة الانتاج وتحسين العائد الاقتصادى.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم.