شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على ما حدث بالأسمرات من استثمار فى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى بناء الإنسان، وأن ما شاهدناه اليوم فى مدينة الأسمرات من استثمار فى البشر وبخاصة النشء والشباب أمر يدعو إلى العزة والفخار، حيث جاء ذلك فى تصريحات لوزير الأوقاف على هامش زيارته لمدينة الأسمرات اليوم بصحبة محافظ القاهرة ووزراء التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، والدكتور أشرف صبحى والشباب والرياضة، ومحمد سعفان القوى العاملة وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، حيث أجروا جولة بالمدينة والتقوا عدد من شباب وأطفال الأسمرات (3). ودعا وزير الأوقاف المصريين جميعا وبخاصة تلك المنظمات المتشدقة بمفاهيم قاصرة ومحدودة وموجهة عن حقوق الإنسان لزيارة هذه المنطقة وسائر المناطق المماثلة التى أقامتها الدولة المصرية وبخاصة ما أقامته لأهالى المناطق الأولى بالرعاية، ولم يقف الأمر عند توفير المسكن الآدمى الملائم، إنما كان توفير هذا المسكن نقطة انطلاق حقيقية لبناء الإنسان، مما يجعلنا نقول بملء أفواهنا: "شكرا الرئيس، وتحيا مصر".





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