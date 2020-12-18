شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة × أسبوع.. الإمارات توافق على بدء استيراد سلالات مصرية للأغنام والماعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الاسبوعي" فى نسخته رقم 17، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 11 الى17 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمتابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية.

وألقى الحصاد الضوء على اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث تطوير منظومة القطن بعد افتتاح المحالج الجديدة، فضلاً عن آليات علاج المشاكل التى تواجه المزارعين وسبل حلها من اجل تحقيق اعلى انتاجية فى الموسم الجديد، كذلك شهدا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال هذا الاسبوع توقيع مذكرة تفاهم بين: كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، ومركز البحوث الزارعية، والمكتب الإقليمى للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى، لإنشاء مركز تميز إقليمى مشترك للاستزراع السمكى والمصايد.

كما استقبل وزير الزراعة نظيره المالاوى "لوبين لوي" لبحث تدعيم سبل التعاون الزراعى بين البلدين، حيث أكد على دعم الحكومة المصرية للأشقاء الأفارقة، واستعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم لأشقائنا فى دولة مالاوى للتعاون فى المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي، كما بحث و "يورتايورن إيوتكسان" سفيـر مملكــة تايـلانـد بالقاهـرة، تعزيز سبل التعاون بين البلدين، فى عدد من المجالات منها: زراعة أصناف الأرز والمحاصيل التى تتحمل الملوحة والجفاف واستخدام التكنولوجيات والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعى فى الزراعة، والاستزراع السمكى وتنمية مصايد الأسماك.

وتفقد وزير الزراعة معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، واقسام انتاج لقاحات حيوانات المزرعة واللقاحات السيادية مثل لقاح الحمى القلاعية ولقاح حمى الوادى المتصدع، كذلك الوحدات الانتاجية المختلفة وكذلك وحدات انتاج لقاحات إنفلونزا الطيور، كما بحث ملف بورصة الدواجن خلال اجتماعه مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ للعمل على تطويرها، واستعادة دورها، حيث أكد الهجان انه يجرى حاليا دراسة تطوير البورصة، وعلاج المشاكل التى واجهتها، باعتبارها تقع ضمن اختصاصات المحافظة.

وخلال الأسبوع الماضى وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد السلالات المصرية للأغنام والماعز "الرحمانى والأوسيمى والبرقى والعسافي، والشامى والزرايبي"، وذلك بعد أقل من شهر من موافقتها على استيراد بيض المائدة والتفريخ والكتاكيت من مصر، وذلك فى اطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجارى بينهما فى مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، كما عقدت الوزارة، اجتماعا موسعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلى لبحث التعاون فى مجال تحسين سلالات الابقار، عالية الانتاجية فى اللحوم والألبان.

وخلال اجتماعه الأخير برئاسة وزير الزراعة، وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 32,6 مليون جنيه، يستفيد منها 170 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1638 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومى للبتلو، كذلك تم تنفيذ 6 قوافل بيطرية فى محافظة اسوان قامت بتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 5 قرى، حيث تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 ألاف 477 حيوان، كما اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية الأولى لطلبة الفرقة الثالث بكلية العلوم بجامعة المنصورة، ضمن البرنامج التدريبى التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها بعنوان "الطرق التشخيصية الجزيئية الحديثة".

كما افتتح رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ، كما تفقد خلال الزيارة صوب تفريخ أسماك البلطى وحلقة غسيل وفرز الأسماك، وانتهى مركز بحوث الصحراء من حفر 5 أبار إنتاجية للمياه الجوفية فى منطقة شرق العوينات بمحافظة البحر الأحمر وذلك طبقاً لبرتوكول التعاون الموقع بين كلاً من وحدة حفر الآبار بمركز بحوث الصحراء واحدى الشركات بمنطقة شرق العوينات.