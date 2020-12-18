شكرا لقرائتكم خبر عن الوزارات تبدأ تنفيذ قرار رئيس الحكومة بتناوب حضور العاملين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناوب حضور العاملين بالوزارات لمواجهة كورونا

بدأت الوزارات والجهات الحكومية فى تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة ٥٠٪؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالاً أقل من 12 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين علي أجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل .

ووجه اللواء محمود شعراوى، القطاعات المعنية بالوزارة بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين

وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرار بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.