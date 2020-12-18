شكرا لقرائتكم خبر عن 9 بنود بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في عموميات «فرعيات المحامين».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنعقد الجمعيات العمومية للمحامين للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، بناء على قرار مجلس نقابة العامة الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من أمس الخميس 17 ديسمبر.

وانعقدت الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية أمس 17/12/2020، وتنعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة 19/12/2020، وتعنقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية 20/12/2020. ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا مكونا من 9 بنود بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.

أوضح رجائى عطية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة والتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة لما يجب اتباعه احترازاً من انتشار أو تفشي فيروس كورونا وبعد الاطلاع على المواعيد المحددة لعقد الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدةوبعد الاطلاع على حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 13/12/2020 – برفض الطلب المستعجل في الطعون المقدمة على قرار مجلس النقابة العامة في هذا الشأن، ومن ثم رفض طلب وقف تنفيذها- وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/12/2020 برفض الطعون الثلاثة المرفوعة إليها طعنا في حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، ومن ثم صار واجبا انعقاد الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة وبعد الاطلاع على الدعوة لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، والتي انتهت ولايتها جميعا منذ 6/4/2020، ومتواجدة فقط لتسيير الأعمال وطالت المدة كثيراً حتى صار فرضاً إجراء انتخابات المجالس الجديدة ومع وجوب الالتزام التزاماً تاماً وبكل دقة بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.

وشدد رجائى عطية على ضرورة أن يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفاً، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية والدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.

ونوه رجائى عطية إلى أنه يجب أن يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تاماً قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة وأن يقوم الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ القرار مشفوعاً بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.