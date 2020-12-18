شكرا لقرائتكم خبر عن «محامين جنوب الجيزة»: 11 خدمة تقدمها النقابة الفرعية منها رحلات مجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، عن الخدمات المتاحة لأعضائها، منها معارض للملابس، والكتب القانونية، وتوفير المستلزمات الوقائية، وإقامة الرحلات الدورية، وغير ذلك من الخدمات.

قال عماد عويان، وكيل النقابة، إن النقابة الفرعية تسعى دائمًا لتوفير أفضل الخدمات لأعضائها، وتحرص على أن تكون سباقة إلى توفير ما يعينهم على تأدية رسالة المهنة، أو فيما تمر به البلاد من ظروف جراء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين عام الفرعية أن الخدمات التي وفرتها النقابة خلال الشهر الماضي، ومنها ما هو مستمر حتى الآن، بالإضافة إلى ما تعتزم النقابة توفيره في المستقبل القريب خلال بداية يناير المقبل والنصف الأول من عام 2021، كالتالي:

1 ـ توفر النقابة الفرعية كل يوم 50 كرتونة من الكمامات بواقع ألف علبة، إلى جانب مستلزمات وقائية للأطفال، ويتم توزيع عدد 3 علب كمامات بواقع 150 كمامة جيدة الصنع بـ100 جنيه، دون حجز.

2 ـ شنطة شباب المحامين، بالتعاون مع المكتب الفني، بسعر 100 جنيه، تتضمن كتاب المواعيد والمــدد القانونية، وكتاب طـلـبات النيــابـات، وكتاب الدفـوع القانونية، ودفــتر أوراق المحضرين، ودفــتر نـوتـة إنــابــة، وملفات وحوافظ مستندات، و25 ملف مكتب، و50 ملف قضايا، و50 حافظة كبيرة، و50 حافظة صغيرة، و50 حافظة توكيلات.

3 ـ معرض للبدل والملابس الجاهزة بخصم من 30 إلى 40 %، وآخر للكتب.

4 ـ موسوعة الجرائم الجنائية، تتكون من 7 مجلدات فاخرة تتضمن شرح عملي لكل الجرائم الجنائية، بمقدم 300 جنيه وقسط شهري 150 جنيهًا.

5 ـ إمداد مكتبة النقابة الفرعية بـ50 رسالة ماجستير ودكتوراة من جامعة القاهرة.

6 ـ مجموعة من الأدوية لتقوية المناعة، بسعر 90 جنيهًا فقط بدلًا من 126.

7 ـ تنظيم جدول رحلات شهري، حيث يتم تنظيم رحلة كل يوم جمعة مدعومة لشباب المحامين وأسرهم، تتراوح أسعار الرحلات من 100 إلى 140 جنيهًا.

8 ـ طرح الفلاشة القانونية بدء من الأسبوع القادم لشباب المحامين، تحمل مجانًا من مكتبة النقابة الفرعية.

9 ـ توفير مجموعة الأكواد القانونية بداية من شهر يناير المقبل، جميعها بسعر 20 جنيهًا فقط.

10 ـ رحلة خاصة لشباب محامي الهرم يوم 15 يناير إلى الفيوم مجانًا.

11 ـ اعتزام تنظيم عدد من الرحلات في إجازة نصف العام إلى الأقصر وأسوان، وشرم الشيخ والغردقة.