شكرا لقرائتكم خبر عن سنودس النيل الإنجيلى يناقش «الشائعات وتأثيرها على العلاقات الإنسانية والأمن القومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت لجنة الحوار بمجمع الدلتا التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، لقاء فكري بعنوان «الشائعات وتأثيرها على العلاقات الانسانية والأمن القومي»، وذلك بمقر بيت السلام بالعجمي غرب الاسكندرية، مساء أمس.

وحذر المشاركين في اللقاء من خطورة الشائعات وتأثيرها على الدول والشعوب، باعتبارها تمثل الجيل الرابع من الحروب.

وقال القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية خلال مشاركته باللقاء، إن الشائعات تنتشر في الجو الذي يسوده التعصب والكراهية ورفض الآخر، حيث يشيع المتعصبون المذمة والكراهية ضد كل من يخالفونهم الرأى، بينما في جو المودة والمحبة لا مجال للشائعات ولا تجد لها أثراً.

وشارك في اللقاء، القس إميل أنور رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، القس يسري عيسي رئيس لجنة الحوار المجمعية، الدكتور القس إبراهيم زكريا سكرتير اللجنة، الدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الانجيلية، الدكتور الشيخ ابراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة بالاسكندرية ومدير عام الدعوة والوعظ .

وناقش الحضور،نبذ التعصب، وتأثير الشائعات على الأمم والدول والشعوب، ودور الإعلام في تعزيز ادواته للقضاء على الشائعات، مفهوم الشائعة وكيفية مواجهتها .

سنودس النيل الانجيلى يعقد لقاءاً فكرياً للتوعية بخطورة "الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى" فى الاسكندرية (صور)

سنودس النيل الانجيلى يعقد لقاءاً فكرياً للتوعية بخطورة "الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى" فى الاسكندرية (صور)

سنودس النيل الانجيلى يعقد لقاءاً فكرياً للتوعية بخطورة "الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى" فى الاسكندرية (صور)

سنودس النيل الانجيلى يعقد لقاءاً فكرياً للتوعية بخطورة "الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى" فى الاسكندرية (صور)