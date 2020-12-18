شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 279 حالة إشغال وتحرير 21 محضرا تموينيا وتنفيذ 7 قرارات غلق في حملة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بنطاق المحافظة، ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ (279) حالة إشغال وتحرير (5) محاضر تموين و(11) محضر جنح صحية، و(5) محاضر بيئة و7 قرارات غلق، فضلا عن التحفظ على (101) من المضبوطات المتنوعة التي تم ضبطتها خلال الحملة .