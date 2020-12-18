شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تفتتح مسجد الرحمة بقرية شريف باشا ببني سويف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح مديرية أوقاف بنى سويف، مسجد الرحمة بقرية شريف باشا بمركز بنى سويف، اليوم الجمعة، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد.

وأكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه بافتتاح مسجد الرحمة ترتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 24 مسجدا بكافة أرجاء المحافظة، طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإعمار المساجد.

وأوضح «نظير» أن هناك توعية للمواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلٍّ إلى المسجد متوضأً ومصطحبًا السجادة الشخصية «المصلية» ومرتديا الكمامة، وحريصًا على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.