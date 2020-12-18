شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 19 ديسمبر 2020 إلى الخميس 24 ديسمبر 2020 . - يوم السبت 19 ديسمبر 2020 : فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الأحد 21 ديسمبر 2020 شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - الثلاثاء 23 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة . فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة . شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الخميس 21 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة . فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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