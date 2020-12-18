شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان توجه بسرعة الانتهاء من إنجاز نفق "عداية" لخدمة الطريق الأوسطي بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مدينة العبور، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة. واستهل المهندس علاء عبد العزيز، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، جولته بتفقد مشروع إنشاء نفق"عداية نفقية" لحماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور المتعارضة مع الطريق الأوسطي بتكلفة 158 مليون جنيه، مطالباً بالانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة نظراً لأهمية الطريق الأوسطي.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، أحد الأندية التى يتولى الجهاز تنفيذها بالحي الثالث، والمكون من ملعب كرة قدم، وحمام سباحة أوليمبي، وحمام غطس أوليمبي، وحمام سباحة للأطفال، ومبنى اجتماعى، وملاعب تنس وسلة، وخماسي، ومسجد، ومبني جراج، ومسطحات خضراء، ومبني كافتيريا بنسبة إنجاز بلغت 98%، وبتكلفة 100 مليون جنيه.

وشدد المهندس علاء عبد العزيز، على سرعة الانتهاء من المشروع حتى يتسنى تسليمه للشركة المشغلة لافتتاح النادى بالمدينة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية لما يجري تتفيذه من مشروعات بالمدن الجديدة.

من جانبه أكد المهندس أحمد عمران، دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وتكثيف فرق العمل للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.