بـ هيروين وسلاح آلي وخرطوش.. ضبط 5 عناصر إجرامية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام شن حملات أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقائمين على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (5 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) سبق اتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم في قضايا (سرقة – سرقة بالإكراه – سلاح ناري – استعراض قوة – مخدرات – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – هتك عرض – ضرب – بلطجة) بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مُتخذين من منزل كائن بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترددهم عليه بسيارة ملاكي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - 8 هواتف محمولة - مبلغ مالي) ، وكذا سيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.