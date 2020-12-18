محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 3430مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1450 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 262 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 مخالفة شروط التراخيص، 33 مخالفة موقف عشوائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر حملة اليوم الواحد.. تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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