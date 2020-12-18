شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تلغي الاحتفال السنوي بعيدها حفاظا على السلامة والصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عدم إقامة الجامعة الاحتفال السنوي بعيدها هذا العام، حفاظا على السلامة والصحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، والترتيب مع الكليات لتوزيع شهادات التقدير والجوائز التى كان سيتم تسليمها للمكرمين بالحفل بكل كلية ويقوم العميد بتسليمها.

وأضاف مبارك أنه وجه بضرورة التأكد من وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية بالأماكن المخصصة للتعامل مع حالات الكورونا، الحد من التجمعات أو الإجتماعات أو الاحتفالات، وتأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية حتي استقرار الأزمة، الإلتزام بمعايير الوقاية للأفراد والأماكن والمكاتب.

كما شدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال انتخابات الاتحادات الطلابية التى ستنطلق يوم الأحد القادم.