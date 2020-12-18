شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع كرتون ومخزن مواد غذائية يعملان بدون ترخيص بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على إستمرار تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع كرتون داخل مزرعة دواجن يعمل بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات داله على مصدرها، واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة، والتحفظ على 5 طن ورق كرتون خام و1700 كرتونة فارغة مدون عليها ماركه وهمية غير مسجلة و4 ماكينة لتصنيع الكرتون، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية يمارس النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 7 طن أرز و500 كجم مكرونة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، فضلا عن ضبط مخزن منظفات لحيازته منظفات صناعية مجهولة المصدر والتحفظ على 6000 زجاجة كلور سعة الزجاجة 750 مللى، وضبط مخازن ومحلات أسمدة زراعية تعمل بدون ترخيص وحيازة اسمدة زراعية مجهولة المصدر والتحفظ على 4 طن سماد نترات النشادر و2 طن و700 كجم سماد كبريت و2طن سماد زراعي سوبر فوسفات.

وأكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية بأنه تم تحرير (285) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 14ديسمبر الجاري، ومن أهمها تحرير (16) قضية غش تجارى، (90) قضية عدم الإعلان عن الأسعار، (27) قضية عدم وجود شهادة صحية «محلات تجارية»، (22) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ،(21) قضية عرض وبيع لحوم أزيد من السعر المعلن ،وعدد (21) قضية تقرير عدم الإعلان عن وكذا (23) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل (مستودع غاز)، (39) قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن ( مخابز بلدية )، (46) قضية خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدية).

وأضاف بأنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية، ضبط معمل ألبان يمارس النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 3 طن ملح طعام، وضبط مخزن مواد بناء لحيازته مواد بناء بدون مستندات أ فواتير دالة على مصدرها وضبط 20 طن أسمنت، فيما تم ضبط مخزن إكسسوار محمول لحيازته على إكسسوارات محمول لا يوجد لها افراجات جمركية والتحفظ على 10 ألاف اسكرينه محمول غير مدون عليها بيانات وألف عبوة ورقية فارغة لتعبئة الإكسسوار ات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة.

وتم ضبط ضبط محل أعلاف يدار بدون ترخيص وحيازة أعلاف مجهولة المصدر والتحفظ على ما يقرب من 4 طن نخالة خشنة و2 كسب وطن أعلاف دواجن بدون مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى ضبط 6 طن دقيق بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها وتجميع سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة وضبط 33 كرتونة زيت تمويني مدعم من قبل الدولة، فضلا عن ضبط مستودع غاز لتجمعية اسطوانات غاز محظور استخدامها في غير الغرض المخصص له لإعادة بيعه في السوق السوداء وضبط 400 أسطوانة.