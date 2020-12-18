شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة المنيا» تعلن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنيا على مدار يومين مسابقة لحفظة القرآن الكريم كاملا، شارك فيها ١٩ طالبا وطالبة، وقام بالتحكيم في المسابقة الدكتور أشرف نجيب رئيس قسم العقاقير بالكلية.

وأعلن الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد الكلية، الفائزين بالمراكز الأولي- فاز بالمركز الأول الطالب عبدالرحمن مؤمن محمد بالفرقة الرابعة إكلينيكي، وحصل على المركز الثاني الطالب حسام عبدالمنعم عبدالقادر بالفرقة الثانية، كما فازت بالمركز الثالث الطالبة وفاء محمد خلف بالفرقة الثالثة، وحصلت الطالبة آية على عيسي الطالبة بالفرقة الثالثة على المركز الرابع، وتقاسم المركز الرابع أيضا مكرر الطلاب آلاء عمر داخلي بالفرقة الخامسة، آية يحيي على بالفرقة الرابعة، محمود ناصر محمد بالفرقة الرابعة، والطالب وليد ناصر عشري بالفرقة الخامسة.

وقدم عميد الكلية الشكر لجميع الطلاب المشاركين بالمسابقة لما قدموه من مستوي رائع ومتميز في حفظ القرآن الكريم.