شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الحضري بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الحضري بمدينة الغردقة والتي تشمل عدة مناطق وأحياء سكنية.

ومن جانبه عقد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة اجتماعا مع رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية والمهندسين القائمين بأعمال التطوير الحضري بمدينة الغردقة، وطالب بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال من بردورات وإنترلوك وتبليط ودهانات وإنارة.

وشدد «وجدي» على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه المنطقة من إشغالات وتعديات تعوق أعمال التطوير، موجها بالانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية قبل الأعمال، وأكد على متابعته الميدانية بسرعه ردم جميع الكبلات الكهربائية وعمل أغطية لمطابق الصرف الصحي، ورفع جميع المخلفات الموجودة بالمنطقة.

وطالب رئيس مدينة الغردقة، بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال من بردورات وإنترلوك وتبليط ودهانات وإنارة، مشددا على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه المنطقة من إشغالات وتعديات تعوق أعمال التطوير موجها بالانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية قبل الأعمال.

وأكد «وجدى»، أنه تم الانتهاء من مناطق الصيادين والملاحة، وأن العمل جار بمنطقة الأمل والعرب وحي مجاهد، مشيرا إلى أن أعمال التطوير بتلك المناطق تتم على مراحل حتى تليق بمدينة الغردقة السياحية.