شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل نائب رئيس جامعة حمدان الإماراتية الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور مصطفى نور الدين حسن، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإسكندرية، وكان في استقباله الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الجامعتين والتي تهدف إلى طرح برامج دراسات عليا مشتركة بين الجامعتين بنظام التعليم الهجين.

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة بالاستعداد لبدء الدراسة في برنامج ماجستير «بالإبداع وإدارة التغيير» والذي تم إطلاقه موخرا، واقترح رئيس الجامعة تنظيم لقاء مشترك مع الشركات الكبرى بالإسكندرية للتعريف بهذه البرامج التنافسية بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بها، كما تم التباحث في تفعيل برامج دراسات عليا جديدة في مجالات التميز المؤسسي وريادة الأعمال، وبرنامج ماجستير «الإبداع وإدارة التغيير» هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير في المنظمات، ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالإضافة إلى جزء يتم عن طريق التعليم الالكتروني.

ويمكن الحصول على معلومات عن البرنامج من خلال الرابط:

https://www.alexu.edu.eg/index.php/en/2015-11-24-10-38-07/au-media/au-news/5984-master-degree-in-innovation-and-change-management-3

بدوره أكد «قنصوة»، خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية كأول مؤسسة أكاديمية متخصصة في توفير خدمات تعليمية في مجال إدارة الجودة الشاملة عبر التعليم الذكي في الوطن العربي والشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية الاتجاه إلى نظام التعليم الإلكتروني والذكي باعتباره مستقبل التعليم الذي يتيح للدارسين الحصول على الدرجات العلمية المختلفة وفق ضوابط محددة، كما تتيح فرص التعليم المستمر وفقًا لمتطلبات الجودة الشاملة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى نور الدين حسن، على حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات على التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة وأهمية كأحد جوانب تفعيل الشراكة بين الدولتيبن الشقيقتين في مجالات التعليم.