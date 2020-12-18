شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 85 ملف تصالح في مخالفات البناء بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، الانتهاء من فحص ودراسة ١٢٠ ملفا من طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون.
أوضحت رئيس المدينة، أن اجتماع لجنة البت الفنية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته تم خلاله فحص ودراسة ١٢٠ ملفا، حيث تم قبول 85 بعد معاينتها على الطبيعة بالكامل، وتم استيفاء لبعض المستندات لعدد 35 لحين استكمال البيانات المطلوبة.
وأضافت رئيس المدينة، أنه جار دراسة الطلبات الجديدة، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرة إلى استمرار قبول استلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر قبول 85 ملف تصالح في مخالفات البناء بسفاجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.