شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تناشد المواطنين التزام الإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشدت مديرية الأوقاف في محافظة شمال سيناء المواطنين التزام الإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد.
أكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد،وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.
وناشد «جمعة» المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة واحضار السجادة الخاصة بكل مصلي وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل.
ووجه جمعة خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق والالتزام بالخطبة الموحدة وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر «أوقاف شمال سيناء» تناشد المواطنين التزام الإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.