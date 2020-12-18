شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور قرية المحامين في الغردقة.. ولجنة فنية تعد تقريرًا بحالتها للنقيب العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت قرية نقابة المحامين السياحية بمنطقة الممشي السياحي بالغردقة، إلى منطقة مهجورة ومأوى للكلاب الضالة وإلقاء مخلفات المطاعم والقمامة، وسط مطالبات من عدد من المحامين بالغردقة بسرعة تطويرها واستغلالها لتحقيق عائد مادي بدلا من إهمالها منذ نحو ١٤ عاما.



تعود قصة القرية لعام ١٩٩١، عندما اشترت نقابة المحامين من حساب صندوق المعاشات قرية سياحية تضم ستة وأربعين شاليها، وتم تأجير الشاليهات لإحدى الشركات السياحية حتى عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر، وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006.



تحولت القرية إلى مأوى للكلاب الضالة، رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أرقى مناطق الغردقة، ما اعتبره النقيب الحالي رجائي عطية، إهدارا للمال العام وأموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة للنقابة وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين، وفوت مكاسب ضخمة لو تم بذل الواجب في استثمارها بموقعها الفريد في مدينة الغردقة.

الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

شهدت الغردقة الفترة الماضية ارسال لجنة فنية من النقابة العامة للمحامين مكونة من عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الإسكان، ومحمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين وعدد من مسؤولي ملف المشروعات بالنقابة، لإجراء المعاينة للقرية بناء على تكليف من النقيب رجائي عطية لإعداد تقرير عنها، بالإضافة إلى معاينة عمارة الكوثر المملوكة للنقابة وما يطلق عليه نادي محامين الغردقة.أعدت اللجنة تقريرا كاملا، فيما كلف نقيب المحامين الشؤون القانونية بالنقابة بالتحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة في قرية الغردقة.