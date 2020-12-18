شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل سقوط الأمطار في شمال سيناء.. وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتواصل سقوط الأمطار في عدد من مدن شمال سيناء، كما تتعرض مدن المحافظة بالكامل إلى موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وموجه من البرودة.
أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أن الأوضاع مستقرة ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أية بلاغات أو إخطارات بأي شيء غير عادى .
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الوضع في مصر
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اصابات
123,701
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تعافي
105,919
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وفيات
7,015
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