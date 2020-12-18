كورونا في 24 ساعة| 573 وفاة وأول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 200 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105919 حالة حتى اليوم.

وشهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم على النحو التالي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: ماكرون ربما أصيب بكورونا خلال اجتماع المجلس الأوروبي

فرج عامر مشيدًا بقرارات "عليا كورونا": الأهم تنفيذها لمواجهة تزايد الإصابات

وزيرة الصحة تشكر الإمارات على إرسال شحنة لقاح كورونا الأولى

لمنع تفشي كورونا.. الصحة تحدد 4 شروط لاستقبال الضيوف بالمنزل

وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

وزيرة الصحة تبحث مع شركة إماراتية خطة توريد دفعات لقاح كورونا لمصر

بوتين: سأحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا في أقرب وقت ممكن

منظمة السياحة العالمية: جائحة كورونا تعيد السياحة ثلاثة عقود إلى الوراء

الإليزية تكشف نتائج فحص السيدة الفرنسية الأولى بعد إصابة ماكرون بكورونا

أول ظهور لماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا يتعافى من آثار جائحة كورونا

لبنان: إجمالي إصابات كورونا 152893

فرنسا: أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى 4ر2 مليون حالة

فلسطين: إغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد المقبل لمواجهة كورونا

إندونيسيا: إلغاء 133 ألف رحلة جوية إلى بالي بسبب "شهادة كورونا"

لقاح ألماني جديد ضد كورونا سيرى النور قريبا

الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

الولايات المتحدة تسجّل أعلى حصيلة يومية على الإطلاق لوفيات كورونا وأوروبا تبدأ التلقيح قبل نهاية العام

خطة التطعيم الإيطالية ضد كوفيد 19 تبدأ "رمزيًا" في أواخر ديسمبر

بابا الفاتيكان يدعو لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم