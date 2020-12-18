حدث ليلاً| ارتفاع الإصابات والوفيات كورونا والملك سلمان وترامب يناقشان حل الخلاف الخليجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

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بالأسعار.. "الغرف السياحية" تكشف تفاصيل مبادرة "شتي في مصر"

كشف وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، وغرفة الفنادق، مع جمعية مستثمري جنوب سيناء والبحر الأحمر، بحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحة.

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إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن إصابة كبير المستشارين في فريقه سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، بفيروس كورونا والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه.

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الملك سلمان وترامب يناقشان هاتفيًا الأمن الإقليمي وحل الخلاف الخليجي

ناقش العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

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شعار البطولة على الطائرة وزي موحد.. تفاصيل استعداد مصر للطيران لكأس العالم لليد

تستعد شركة مصر للطيران لاستقبال مشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢٠ ، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير المقبل، وذلك من منطلق دور الشركة الوطني والمجتمعي تحت رعاية وزارة الطيران المدني ، من خلال رعايتها للعديد من الأحداث والمناسبات الدولية التي تنظمها مصر في مختلف المجالات .

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إبراهيم عيسى: "نعيش عصر الديكتاتورية الرقمية والموبايل أصبح جاسوس في جيوبنا

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الموبايل أصبح بمثابة "جاسوس داخل جيب كل منا"، مضيفًا: "حينما تتحدث الزوجة مع زوجها وتطلب منه شراء متطلبات للمنزل، تجد عبر صفحتها على فيس بوك إعلانا لنفس المنتج الذى طلبته، نحن نعيش حاليًا في عصر الديكتاتورية الرقمية والذى كشفته أزمة كورونا بوضوح.

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أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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تحدث الليلة.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف تفاصيل ظاهرة المثلث السماوي

يرصد بسماء الوطن العربي، الليلة، بداية انتظام هلال القمر النحيل في مثلث سماوي مع كوكبي المشترى وزحل باتجاه الأفق الجنوب الغربي وهي فرصة للتصوير.

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"بالرغم من المنع والعقوبة.. الشيشة في مواجهة الحكومة وكورونا"

لا تزال بعض المقاهي تقدم الشيشة لزبائنها رغم قرار الحكومة بمنع ذلك النوع من التدخين ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. وزير الإسكان يتابع توصيل الصرف الصحى للمناطق الريفية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا، وكذا استعراض موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع.

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الكاظمي: لن نسمح باستخدام الإرهابيين أراضي العراق ضد جيرانه

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الخميس موقف بلاده في الإدانة وعدم السماح لأي تنظيم إرهابي باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على جيرانه،بحسب بيان للحكومة العراقية.

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الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني الوضع في بلاده

عقد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في البلاد، ومستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

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3 سنوات من الإنجازات.. هيئة الترفيه تقود السعودية للريادة عالميا (فيديو)

"هدفنا: أن تصبح المملكة العربية السعودية من أفضل 4 نقاط في الترفيه في آسيا. ومن العشر الأوائل على مستوى العالم في المرحلة الأولى"، هكذا كشف رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن آماله في المستقبل القريب للمملكة.

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نقيب المحامين يحذر من التعامل فى التصديق على العقود مع نقابة "القاهرة الجديدة"

حذر رجائي عطية نقيب المحامين، الأعضاء من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.

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"مياه القاهرة" تُفعل المنظومة العلاجية المتكاملة للعاملين وأسرهم والمحالين للتقاعد

وافق المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أمس الأربعاء، على تفعيل مشروع المنظومة العلاجية المتكاملة للعاملين بالشركة وأسرهم والمحالين للتقاعد في لفتة انسانية تنم عن مدى وعي الإدارة العليا بالشركة بالضغوط الحياتية التي يتعرض لها العاملين خاصة أصحاب الحالات الصحية التي تستدعي الرعاية الصحية.

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ختام فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، واللواء محمد عبد الخالق نائب محافظ الأقصر.

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