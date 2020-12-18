شكرا لقرائتكم خبر عن كسح مياه الأمطار في بيلا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، التنفيذيين ونواب ورؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز بيلا، للقيام ليلا بالاستعدادات القصوى لمواجهة فصل الشتاء، نظرا لما تتعرض له البلاد من كثافة فى سقوط الأمطار، التى أدت إلى وجود المياه المتراكمة بأغلب قرى المدينة، حيث تم إجراء اللازم ورفع نواتج مياه الأمطار أولا بأول. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

كانت هذه تفاصيل خبر كسح مياه الأمطار في بيلا بكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.