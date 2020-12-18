شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: موقع إلكترونى لتسجيل الحصول على اللقاح الصينى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم تسجيل أى شخص حتى الآن من الفئات الأولى بالتطعيم للحصول على لقاح كورونا الصينى الجديد.

وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لـ ”الخليج 365” إن الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح الصينى لكورونا مازال فى مراحل الإعداد النهائية للانطلاق الأسبوع المقبل.

وكانت توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، صباح اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وتأتى الزيارة للدولة الشقيقة في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة تتضمن بحث خطة توريد الدفعات المتتالية للقاح.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت قد استقبلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.