شبورة كثيفة وأمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجويةK تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 3 أيام، بداية من (الجمعة - السبت - الأحد).

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الجمعة

طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد ليلا والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري مع شبورة مائية صباحا على القاهرة.

ويكون الطقس يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق وشبورة مائية صباحا.

ويسود طقس دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا، ويكون الطقس مائل للدفء شمالا دافئ جنوبا على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا شمالا.

وفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" على فترات متقطعة، بجانب سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري "كفرالشيخ، البحيرة" على فترات متقطعة.

كما يكون هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 - 13، وعلى السواحل الشمالية بين 20 - 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23 - 15، وعلى شمال الصعيد بين 22 - 10، وعلى جنوب الصعيد بين 25 - 11.

السبت

يشهد طقس السبت، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى بين 20 - 14، والوجه البحري بين 20 - 14، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 - 14، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 - 15، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بين 24 - 15، وشمال الصعيد بين 22 - 10، وجنوب الصعيد بين 25 - 11 درجة مئوية.

الأحد

يشهد طقس الأحد، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد وتبقى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.