غدا.. افتتاح المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا السبت، أعمال المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، في نسخة خاصة احتفالا بمرور عشر سنوات على إطلاق المؤتمر ويعقد أونلاين تحت عنوان: "التحول الرقمي في وقت الأزمات- Digital Transformation in Times of Crisis".

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وقال القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية الدكتور محمد عبدالعظيم -في تصريح صحفي- إن المؤتمر ينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة، ويهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث فى مجالات الإتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، وأشار إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور خلال جلساته المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمى، الأبعاد النظمية والفلسفية للتحول الرقمى، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للتحول الرقمي والتحول الرقمى فى القطاعات المختلفة.

كما يشتمل المؤتمر على العديد من الأبحاث وورش العمل كما يتضمن جلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا والقطاعات الحكومية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال فى مجال الاتصالات والمعلومات.