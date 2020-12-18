شكرا لقرائتكم خبر عن «رجعت الشتوية».. تعرف على طقس آخر 3 أيام في الخريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، آخر أيام الخريف قبل أن يبدأ فصل الشتاء الاثنين المقبل 21 ديسمبر.

قال دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد لـ «المصري اليوم» إن الأيام الثلاث المقبلة ستشهد شبورة مائية كثيفة، وتأتي في فترة نهاية الأسبوع وتتطلب تأخير بعض المواعيد حتى انتهاء الشبورة صباحاً، أو القيادة بحذر وهدوء على الطرق خاصة السريعة .

وأضاف شاهين، أن اليوم الجمعة يشهد سقوط أمطار على بعض المحافظات ولكنها أمطار خفيفة غير مؤثرة .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق من شمال الوجه البحري بفرص سقوط (30%)، وأمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (الإسكندرية – مطروح – رشيد – بلطيم- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر .

وهناك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «20- 13»، الإسكندرية «21– 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «24– 12»، أسوان «25 – 12».

أما غداً السبت فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 13»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24- 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 11» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الأحد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 13»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 11» درجة مئوية .