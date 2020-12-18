شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تصعيد قيادات جديدة في حزب الوفد بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ، إصدار حركة لقيادات الحزب بالمحافظة تضمنت تعيين الدكتور محمود الكردي، الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، مساعدا لرئيس اللجنة لشؤون التدريب والتثقيف. شملت الحركة، تعيين محمد يسري الغنام، مساعدا لشؤون العضوية، وياسر البرنس، مساعدا للشباب، وماهر سعيد وهبان، مساعدا للتنظيم والاتصال السياسي، والدكتورة مروة بسيوني جمعة، الأستاذة بمعهد البحوث الزراعية بسخا، مساعدا لشؤون المرأة، وتم تكليفها بملف المرأة كاملا، وإعادة هيكلة لجان المرأة في مراكز المحافظة، على أن تشكل اللجنة برئاستها. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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