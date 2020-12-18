شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح أعطال الكهرباء بدسوق في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالجهود المبذولة بقسم الكهرباء بالوحدة، لسرعة الاستجابة لمطالب منطقة المحرقة بضبط التيار بالمحول، وتوصيل عداد الإناره "الديجيتال التيمر أتوماتيك" الخاص بكشك الكهرباء بمنطقة المحرقة.

أضافت أنه جرى إصلاح العطل بشارع الجيش، بالإضافة إلى التعامل الفورى مع عطل مفاجئ في محول سنهور المدينة، وبطريق قلين وتم عمل اللازم وإنارة الطريق.