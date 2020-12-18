شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه الشرب بقرية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بقريه الحدادي، حيث تم إصلاح خط ١٠ بوصة بأبومساعد التابعة للوحده المحلية. أشرف على عملية الإصلاح، المهندس وليد رجب، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بسيدي سالم، بحضور باسم أحمد منصور، رئيس القرية، وتم التأكد من وصول المياه. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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