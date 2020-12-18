شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه، خاصة وأنها أصبحت من الأجهزة المنزلية التى يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وهناك بعض النصائح التى تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية ويستهلك كهرباء أقل وهى كالاتى :

1. تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر .

2. الأخذ فى الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذى تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

3. من صفات أفضل مبرد مياه هى الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائى فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش فى مكان الكهرباء فيه غير مستقرة

4. لا بد أن يتوافر فى أفضل مبرد مياه جميع خواص الأمان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمى الأطفال

5. ليس من الضرورى أن يحتوى أفضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات فذلك أن وحدك قادر على تحديده وذلك طبقا لاستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائى يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.