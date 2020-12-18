اليوم.. مصر للطيران تسير 68 رحلة تقل 7300 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - تسير شركة مصر للطيران اليوم الجمعة 18 ديسمبر 68 رحلة جوية تقل على متنها أكثر من 7300 راكب.

وذكرت الشركة، في بيان، أن هذه الجهات تشمل: دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، كازابلانكا، تونس، لارناكا، دوالا، لندن، باريس، ميلانو، چنيف.

كما تسير الشركة رحلات إلى: امستردام، كوبنهاجن، ميونخ، روما، نيويورك، أثينا، چوبا، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، بودابست، البحرين، نيروبي، أديس أبابا، أربيل.وبالرحلات الداخلية ستيسر الشركة 10 رحلات إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى 7 رحلات شحن جوي.