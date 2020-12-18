السيطرة على حريق جراج ومصنع ورق بهتيم في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في مصنع مغلق يستخدم كمخزن للورق في منطقة بهتيم، عقب الدفع بـ10 سيارات إطفاء.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.
كان حريق هائل قد نشب منذ قليل، بأحد جراجت السيارات بشارع بهتيم بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية.
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