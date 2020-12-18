شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة عين شمس يعلن انطلاق الامتحانات منصف يناير ومسارات لدخول وخروج الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظروف استثنائية ستمر بها امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات هذا العام فى ظل التخوفات من فيروس كورونا المستجد وسط زيادة أعداد الإصابات حول العالم، فتعيش الجامعات المصرية حالة طوارئ للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، وترفع شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد .

بدأت كليات جامعة عين شمس الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول بإعلان الجداول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تجهيز وتعقيم اللجان وغيرها، وتوفير المطهرات الكمامات لتكون متاحة أمام الطلاب قبل الدخول للجان .

وكشف الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، أن الامتحانات العملية للفصل الدراسى الأول ستنطلق أول يناير المقبل وتستمر لمدة أسبوعين، موضحا أن الامتحانات النظرية ستنطلق بالكلية منتصف شهر يناير المقبل .

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكلية ستتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتأمين امتحانات الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن من بين الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها تقليل السعة الاستيعابية داخل لجان الامتحانات، تعقيم اللجان بشكل مستمر يوميا طوال فترات الامتحانات، وتوفير الكمامات والمطهرات للطلاب .

وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه سيمنع دخول أى طالب للجان الامتحانات بدون الكمامة، لافتا إلى أن الامتحانات ستكون بنظام الـ "بابل شيت" لتقليل تداول الأوراق، فضلا عن تخصيص أبواب لدخول الطلاب وأخرى للخروج، مشيرا إلى أن التصحيح سيكون إلكترونيا .