تفاصيل مسابقة مجلة "نور" للأطفال بمنظمة خريجى الأزهر عن أخلاق السيد المسيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مسابقة "المسيحية في الإسلام"، بمناسبة قرب احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، تتضمن فكرة المسابقة 4 أسئلة حول أخلاق السيد المسيح -عليه السلام-، ومكانة السيدة مريم -عليها السلام-، وحقوق السيد المسيح -عليه السلام-، ومعاملة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لأتباع المسيحية، كما ذُكرت في القرآن.
محاور البحث:
أخلاق السيد المسيح في القرآن والسنة.
مكانة السيدة مريم في القرآن.
حقوق السيد المسيح والسيدة مريم على المسلمين في القرآن والسنة.
معاملة النبي – صلى الله عليه وسلم – لأتباع المسيح.
شروط المسابقة:
يقدم البحث في ما لا يزيد عن 15 صفحة في ملف (PDF) موضح فيه بيانات الباحث والسن والهاتف.
يكون سن الباحث ما بين 13 – 18 سنة.
طريقة تسليم البحث:
يرسل على البريد الإلكتروني للمجلة:
الجوائز:
الفائز الأول 1500 جنيه.
الفائز الثاني 1000 جنيه.
الفائز الثالث 500 جنيه.
التحكيم:
يتم التحكيم عن طريق لجنة علمية متخصصة.
لن يُلتفت إلى أي بحث مخالف لشروط المسابقة.
آخر موعد لتقديم الأبحاث يوم 30 ديسمبر 2020 وتعلن النتيجة مع بداية يناير 2021.
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