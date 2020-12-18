لملاك الأراضى.. كيف تستفيد من مهلة "الإسكان" لاستكمال التنفيذ؟ (انفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا للخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ، نقدم فى هذا التقرير كيفية الاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الإسكان لملاك الأراضى الصغيرة لاستكمال أعمال التنفيذ من خلال خطوات محددة.

1- لابد أن تكون أحد ملاك قطع الأراضى التي طرحتها وزارة الإسكان خلال الأعوام السابقة. 2- حال عدم قدرتك استكمال أعمال التنفيذ في الفترة المحددة تقدم بطلب لهيئة المجتمعات للاستفادة من المهلة . 3- الإسكان قررت لأول مرة منح مهلة بالمجان لأصحاب الأراضى لاستكمال أعمال التنفيذ. 4- قرار وزارة الإسكان جاء بسبب فترة كورونا والتي أثرت على أعمال تنفيذ كافة المشروعات. 5- نص قرار الموافقة على منح جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة السارى تخصيصها فقطمدة إضافية قدرها 3 أشهر بدون مقابل للتنفيذ. 6- قرار منح المهلة شامل استخراج التراخيص وتجديدها. 7- المهلة التي منحتها وزارة الإسكان لا تشمل أراضى إبنى بيتك. 8- للاستفادة من المدة يجب أن تكون قمت بسداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. 9- المهلة تشترط عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

لملاك الأراضى كيف تسفيد

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