أخبار × 24 ساعة.. شبورة وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء والصغرى بالعاصمة 13 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. وزيرة الصحة تبحث مع "G42" تحويل مصر مركزا لإنتاج لقاحات كورونا فى إفريقيا أول وحدة لعلاج السكتة الدماغية لمنتفعى التأمين الصحى ببورسعيد بـ500ألف جنيه شبورة كثيفة وأمطار خفيفة غدا بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالعاصمة 13 درجة وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من الرئيس للإمارات لتوريد لقاح كورونا ننشر جداول مواعيد امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الصحة: 85.8% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل وزير النقل: السكة الحديد لن تتطور إلا بعد تأهيل العنصر البشرى لاستيعاب التكنولوجيا وزارة الصحة: ندرس نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا الصينى إلى مصر وزيرة التضامن تعطى إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية لتيسير زواج الفتيات.. صور وزيرة التضامن تشارك بحفل الجمعية الشرعية لتيسير زواج 100 فتاة بالجيزة التأمينات تعلن استمرار إعفاء المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية الهجرة تبحث مع ممثلى 5 جهات حكومية توفير مشروعات للمصريين بالخارج والعائدين وزير الكهرباء : 2 مليار و 500 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع بسوهاج وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 2289 فرصة عمل ببورسعيد..الأحد تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بجدة..اعرف التفاصيل التعليم تؤكد استمرار امتحان أولى ثانوى التدريبى بالمحافظات المعطلة للدراسة

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