مباحث التموين تستهدف سلاسل تجارية في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وتم القيام بحملة نوعية استهدفت السلاسل التجارية بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) أسفرت عن ضبط 5 قضايا بإجمالى مضبوطات 10,55 طن سلع غذائية "جبن رومى – لحوم مستوردة – دواجن"، 8308 عبوات "بسكويت مستوردة – جيل مطهر – سجائرة مختلفة الأنواع" و ط5295 قطعة كمامة وأعشاب طبية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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