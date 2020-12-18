نائب بالشيوخ يقدم اقتراحا برغبة لاعتبار 2021 عامًا للوعي تحت رعاية السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن إعلان 2021 عاما للوعي وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الجندي، إن اقتراحه يأتي تطبيقا لحكم المادة 113 من لائحة المجلس والتي تنص على أن لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ونوابهم، ويرفع معه مذكرة إيضاحية في موضوع الاقتراح واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وبناءً على ذلك فإني أتقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء "بإعلان عام 2021 عاما للوعي تحت رعاية رئيس الجمهورية" نظرا للتحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا وما يستتبع ذلك من ضرورة وضع إستراتيجية لتنمية وتقوية وعى المصريين وتبصيرهم وخاصة شباب مصر ومستقبلها وأن تكون البداية بإعلان عام ٢٠٢١هو عام الوعى.

كما طالب النائب حازم الجندي بإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجان التعليم والثقافة والشباب والشؤون الدينية لمناقشة الاقتراح وإعداد تقرير يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم.