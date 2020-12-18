شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: 60% نسبة الحضور في ثالث أيام الامتحانات التدريبية لـ«أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي للصف الأول الثانوي. وبلغت نسبة الحضور ٩٦٪؜ من عدد الطلاب.

بلغ عدد الطلاب بمادة الرياضيات ٥٦٩،٣٤٢ طالب وطالبة، والرياضيات «لغة إنجليزية» ٥٧،٧٩٢ طالب وطالبة، والرياضيات «فرنسية» ١،٨٦٧ طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية «لغة ثانية» ٤٧٨،٦٥٨ طالبا وطالبة، والإنجليزية «لغة ثانية» ١،٨٩٧ طالبا وطالبة، واللغة الألمانية «لغة ثانية» ١٠٢،١٩٥ طالبا وطالبة، والإيطالية «لغة ثانية» ٤٠،٩٠٨ طلاب وطالبات، والإسبانية «لغة ثانية» ٥،١٣٢ طالب وطالبة، والصينية «لغة ثانية» ٨٣ طالبا وطالبة.

وبلغ مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح ١،٢٥٧،٨٧٤ امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.