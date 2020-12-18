شكرا لقرائتكم خبر عن خصائص الآبار الرومانية في مرسى مطروح.. البئر يتخطى ألف متر ويكفي قبيلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نوح عمر رافح مقاول ترميم سدود في النجيلة بمحافظة مرسى مطروح إن الآبار في النجيلة كانت تعاني من الردم قبل أن تتحول لمصدر رئيسي للمياه في النجيلة.

وأضاف رافح خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن البئر الروماني يختلف عن الآبار العادية حيث يتم العمل على حفر الآبار الرومانية ويمكن أن يتعدى البئر ألف متر.

وتابع أن الآبار الرومانية تكون دائما في مخرات السيول للاستفادة من مياه السيول والأمطار وأن البئر الواحد يكفي قبيلة والعمل جار على حفر 4 آبار حاليا.