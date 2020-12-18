شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الدورة الـ13 من «ملتقى الأقصر الدولي للتصوير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختُتمت مساء الخميس، فعاليات الدورة 13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر.

وينظم الملتقي قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، في بيان، الخميس، أن الملتقي يشهد دعماً من المحافظة، التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيراً إلي أن الملتقي أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجهًا الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلي راسها أ.د ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية على الجهد المبذول لانجاح الملتقي.